مباحثات ثلاثية بين وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا في موسكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه صرحت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن موسكو استضافت محادثات ثلاثية لوزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا.

وأردفت وزارة الدفاع أنه قد "لاحظ رؤساء وزارة الدفاع في روسيا وسوريا وتركيا بشأن نتائج الاجتماع، الطبيعة البناءة للحوار في هذا الشكل والحاجة إلى استمراره".

ونقلت وسائل إعلام محلية تركية، تصريحات أردوغان خلال عودته من تركمانستان، حيث قال: "اقترحت على بوتين عقد اجتماع ثلاثي مع الأسد، وهو رحب بذلك".

وتابع الرئيس التركي: "نريد اتخاذ خطوات مشتركة مع روسيا وسوريا. للقيام بذلك يجب أن تلتقي أجهزتنا الاستخباراتية أولا، ثم وزيري الدفاع والخارجية وبعد تلك الاجتماعات، نجتمع نحن القادة".

كما أضاف أردوغان: "الخطوات التي نتخذها حيال تطبيع العلاقات مع سوريا تأتي في إطار مصالحنا الوطنية".

المصدر: سبوتنك

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