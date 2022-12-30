الریاض وجدة تغرقان بعد هطول أمطار متوسطة

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر سيارات تغرق في المياه إثر هطول أمطار غزيرة في جدة.

لم يكن مقطع الفيديو المتداول الذي وثق غرق الكثير من السيارات في مدينة جدة بالسعودية بمياه الأمطار غريبا، فهذا المشهد بات معتادا في بلد غني لكن إنفاقه بعيدٌ عن تلبية احتياجات شعبه.

وبدت من مشاهد الفيديو، أن السلطات أظهرت عجزا كبيرا عن مواجهة تلك الحالة الماطرة.

وكان خبراء الأرصاد الجوية، قد نبهوا إلى تعرض مدينة جدة لحالة جوية ماطرة، تمتد حتى مطلع الأسبوع المقبل، وتشمل هطول زخات من الأمطار مُتفاوتة الشدة.

وبدأت تلك الموجة التي تحولت إلى سيول، اعتبار من أمس الخميس، بعدما تكاثرت السحب ومن ثم تهيأت الفرصة لتساقط الأمطار.

سيول جدة عنوان لغضب السعوديين حتى وإن كان الغضب مكتوما، وذلك بعدما أصبح مشهد غرق المحافظة مستمرا مع تعرضها لهطول الأمطار.

مشاهد غرق جدة تتكرر منذ سنوات، ودائما في كل شتاء تكون تلك المحافظة عنوانا لتلك المعاناة، فيما تُوجه سهام الانتقادات للسلطات التي لا تولي أي اهتمام لمواجهة هذه الأوضاع.

تكرار مشاهد غرق جدة على مدار السنوات دون أن تلتزم السلطات بالتدخل جعل الكثيرون يشعرون أن هناك إهمالا متعمدا يتعرضون له، وقد زاد هذا الغضب بعد امتداد الغرق ليشمل مكة المكرمة أيضا.

وأمام هذه التقلبات والتطرف المناخي، يبقى مصير العوائل هناك رهن السياسات الحكومية، وسط قلقهم الدائم من تكرار السيول الجارفة التي تضع حياتهم في مهب الخطر الدائم.

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