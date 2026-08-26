عبور 5 سفن فقط من مضيق هرمز خلال اليوم الماضي

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن رويترز، استناداً إلى بيانات شركة كبلر المتخصصة في حركة السفن، أن خمس سفن فقط عبرت مضيق هرمز خلال اليوم الماضي.

وقد أدى العدوان الأميركي ضد إيران إلى رد قاطع من قبل البلاد، مما مكنها من فرض إدارتها الجديدة على هذا الممر المائي الحيوي في العالم، في مواجهة التوتر الذي تسببه واشنطن في الخليج الفارسي.

وكانت وكالة فرانس برس قد ذكرت سابقاً، بناءً على بيانات شركة كبلر، أن متوسط حركة سفن الشحن انخفض إلى 10 رحلات يومياً، في حين كان هذا الرقم يصل إلى 95 رحلة قبل بدء العدوان الأميركي على إيران.

وبحسب التقرير، لا يزال مضيق هرمز الاستراتيجي مغلقاً بعد ستة أشهر من بدء العدوان الأميركي وإثارة التوتر في الخليج الفارسي، مما أدى إلى انخفاض حاد في حركة سفن الشحن والتجارة البحرية بنسبة 85%.

/انتهى/