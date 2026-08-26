السفير الإيراني الجديد لدى بيلاروسيا يلتقي وزير الخارجية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى محسن أميدزماني، السفير الإيراني الجديد لدى بيلاروسيا، مع وزير الخارجية السيد عباس عراقجي قبل مغادرته لأداء مهامه.

وخلال هذا اللقاء، شرح السفير الجديد خطته المقترحة لتطوير وتعميق العلاقات الثنائية بين طهران ومينسك، والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لتوسيع التعاون في مختلف المجالات.

ومع تمنياته بالتوفيق للسفير الجديد، أكد وزير الخارجية على ضرورة مواصلة وتعزيز العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبيلاروسيا في إطار الاتفاقيات ووثائق التعاون بين البلدين، مع التركيز على تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والتكنولوجية.

وقبل تعيينه سفيرًا لإيران لدى بيلاروسيا، شغل أميدزماني منصب نائب المدير العام للإدارة العامة للتعاون الاقتصادي الدولي والمتعدد الأطراف، وسفير إيران لدى سنغافورة.

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