آلاف العراقيين يحيون الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد قادة النصر ورفاقهما

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، ان في كلمة له بالمهرجان المركزي الذي اقيم في مدينة البصرة جنوبي العراق عد عضو مجلس خبراء القيادة في ايران آية الله الشيخ عباس الكعبي حادثة اغتيال القادة الشهداء بالمنعطف التاريخي في مسار الامة على صعيد محور المقاومة الاسلامية لتأسيس نظام عالمي جديد.

ومن جانبه رئيس هيئة علماء العراق الشيخ خالد الملا اشار الى جريمة اغتيال قادة النصر جاءت بعد ان افشلا الشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس جميع المشاريع الامريكية والاسرائيلية في العراق والمنطقة.

ونواب في البرلمان العراقي شددوا على مضيهم في تنفيذ القرار الذي صدر من مجلس النواب عام 2020 والقاضي بإخراج القوات الاجنبية ومن بينها الامريكية من البلاد.

وفي الذكرى الثالثة لاستشهاد قادة النصر تتعالى اصوات العراقيين مطالبة بطرد القوات الاميركية المحتلة من البلاد ومتابعة ملف اغتيال اللواء قاسم سليماني وابو مهدي المهندس في المحاكم الدولية.

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