جامعة طهران تعلن عن استعدادها لقبول الطالبات الأفغانيات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد مقيمي اليوم الثلاثاء، في حفل تجمع الطلاب الأفغان بجامعة طهران، الذي أقيم في نادي الطلاب بهذه الجامعة، ان جامعة طهران اولت اهتماما خاصا لتوسيع قبول الطلاب والطالبات من الدول الداعمة للمقاومة خاصة أفغانستان والعراق انسجاما مع الهدف المركزي لمدرسة الشهيد سليماني الذي أطلق عليه"مشروع بناء الأمة".

وشرح إجراءات جامعة طهران للطلاب الأفغان في العام الماضي وقال: تمت الموافقة على قرارات من قبل مجلس الأمناء ومجلس محافظي الجامعة لدعم الطلاب الأفغان، بعضها تم تنفيذه وبعضها لا تزال قيد التنفيذ.

واشار إلى المنح الدراسية المخصصة للطلاب الأفغان، بقيمة 20 مليار تومان في العام الجاري بزيادة قدرها 5 أضعاف مبلغ الميزانية المتعلقة بمنح الطلاب الأفغان.

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