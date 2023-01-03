  1. إيران
  2. العلوم
٠٣‏/٠١‏/٢٠٢٣, ٤:٢٢ م

جامعة طهران تعلن عن استعدادها لقبول الطالبات الأفغانيات

جامعة طهران تعلن عن استعدادها لقبول الطالبات الأفغانيات

أعلن عمید جامعة طهران عن استعداد الجامعة لقبول الطالبات الأفغانيات اللائي تركن الدراسة وقال: هذا القبول مشروط بظروفهن وسجلاتهن الأكاديمية على مستوى جامعة طهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد مقيمي اليوم الثلاثاء، في حفل تجمع الطلاب الأفغان بجامعة طهران، الذي أقيم في نادي الطلاب بهذه الجامعة، ان جامعة طهران اولت اهتماما خاصا لتوسيع قبول الطلاب والطالبات من الدول الداعمة للمقاومة خاصة أفغانستان والعراق انسجاما مع الهدف المركزي لمدرسة الشهيد سليماني الذي أطلق عليه"مشروع بناء الأمة".

وشرح إجراءات جامعة طهران للطلاب الأفغان في العام الماضي وقال: تمت الموافقة على قرارات من قبل مجلس الأمناء ومجلس محافظي الجامعة لدعم الطلاب الأفغان، بعضها تم تنفيذه وبعضها لا تزال قيد التنفيذ.

واشار إلى المنح الدراسية المخصصة للطلاب الأفغان، بقيمة 20 مليار تومان في العام الجاري بزيادة قدرها 5 أضعاف مبلغ الميزانية المتعلقة بمنح الطلاب الأفغان.

/انتهی/

رمز الخبر 1929440

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات