قائد الثورة الاسلامية يستقبل مجموعة من السيدات والناشطات في مختلف الساحات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل سماحة قائد الثورة الاسلامية عشية ذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء(س)، مجموعة من السيدات المتعلمات والأمهات المتميزات والناشطات في المجالات الثقافية والاجتماعية والعلمية .

ويُعقد هذا الاجتماع حاليًا من خلال التعبير عن آراء الممثات عن فئات مختلفة من السيدات.

وأشار سماحة القائد في العام الماضي خلال لقاء مع رواديد أهل البيت (ع) إلى مطالبة مجموعة من السيّدات الفاضلات بعقد لقاء خلال أيام ولادة السيّدة الزهراء (س): «تعاتبنا السيّدات الفاضلات ويقلن إنه كان علينا تخصيص هذا اليوم للسيّدات، والحقّ معهنّ أيضاً، لكنّ هذه الجلسة جلسة متجذّرة وذات سوابق ولا يمكن الاستهانة بها، وسوف نُحدّد يوماً لإجراء لقاء مع السيّدات أيضاً إن شاء الله».

وفي السابق، انعقدت لقاءات خاصّة مع الإمام الخامنئي شملت فئات مختلفة من السيّدات في أنحاء البلاد، ومنها تُمكن الإشارة إلى التجمّع الذي ضمّ مئة ألف شخص في ملعب «آزادي» ولقاءات السيّدات خلال زيارات قائد الثورة الإسلاميّة إلى المحافظات.

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