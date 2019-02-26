قائد الثورة: منشدو ومداحو أهل البيت (ع) سيكون لهم تأثير كبير في حركة الشعب الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي، التقى بمناسبة ولادة فاطمة الزهراء مع جمع من المنشدين وذاكري اهل البيت (ع).

وأوضح قائد الثورة خلال اللقاء أن المنشدين وذاكري اهل البيت (ع) كنز وثروة قيمة وفي حال فسدت وبقيت بلا اثر يسود الظلم وفي حال لم يكن لدينا هذه الثروة لم تكن مسوؤليتنا ثقيلة وبهذا الحجم ولكن هذه الثروة موجودة وعلينا توظيفها في خدمة الثورة والإسلام وسيد الشهداء وفاطمة الزهراء عليهم السلام.

وأكد على ضرورة الاستفادة من الفرص الموجودة حاليا لنشر اهداف الثورة اليوم، مضيفا نحن جميعنا مسؤولون لتوجيه الناس نحو أهداف الثورة أي لتشكيل مجتمع صحي ومؤمن إلى جانب الرفاه المادي والازدهار.الدولي.

وأشار قائد الثورة إلى مساعي الاعداء الجاهدة خلال الاربعين عاما بكل قدراتهم وامكانياتهم لمواجهة الثورة وتقديم ضربة لها ولكن الشعب الإيراني من خلال صموده وتنفيذ مهامه تمكن من التغلب على هذه المؤامرات وهو الآن أقوى من أي وقت آخر، لكن جبهة العدو أضعف مما كانت عليه في الماضي.

وفي اشارة إلى اهمية ومكانة الاسرة اوضح قائد الثورة قائلاً إن الأسرة سنة إلهية، لكن أعداء الإنسانية والذين هم الرأسماليين الصهيونيين الدوليين قرروا تدمير أسس الأسرة في العالم ، لذا يجب علينا تكريس جهودنا للحفاظ على دعائم نظام الأسرة في المجتمع وتعزيزه.

ونوه إلى التأخر في الزواج وانخفاض نسبة الإنجابوتعزيز الظواهر القبيحة مثل الزواج الأبيض وغيرة هو ترويج لظواهر سيئة وقبيحة وهي محاولات للقضاء على الحياءىومن شأنها تهديد النظام الاسري موكدا على ان إيجاد أرضية طاهرة ونظيفة للشباب هي من اكثر الطرق فعالية لمواجهة المؤامرات والحفاظ على الثورة والجمهورية الإسلامية./انتهى/