ايران توقع عقدا لبناء سفينة مع روسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في أستراخان بروسيا، مهدي أكوتشكيان، في حفل توقيع عقد بناء سفينة مع روسيا، والتي انعقد بطلب من قبل ميناء ساليانكا الإيراني الروسي، اعرب عن تقديره للفكر التنموي لمجموعة الشحن التابعة للجمهورية الإسلامية ومسؤولي ميناء ساليانكا حول تعزيز شبكة النقل لبحر قزوين، قائلا: "شهدنا في الأشهر الماضية، الجهود اليومية للمؤسسات الإيرانية والروسية ذات الصلة لتحسين مستوى الأنشطة التجارية وزيادة التعاون الاقتصادي".

وأكد القنصل العام الايراني في أستراخان، على أهمية وجود "سلسلة القيمة الكاملة" في عالم اليوم، مضيفا: "انه قد اهتم ميناء ساليانكا الى هذه القضية من خلال شراء السفينة، وقام بأثر إيجابي في خفض السعر النهائي للبضائع المصدرة من إيران وروسيا وبالتالي تحسين مستوى الحياة لشعبي البلدين، من خلال جهوده لتطوير العلاقات بين إيران وروسيا.

وأشار إلى توقيع عقد بناء السفينة بين إيران وروسيا كخطوة كبيرة في اتجاه تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية، وقدرة هذا النوع من السفن على نقل جميع أنواع البضائع، معربا عن أمله لترفع احتياجات المتعلقة بالنقل البحري في بحر "قزوين" مع توقيع العقد وشراء المزيد من هذه السفن.

وأعلن أكوتشكيان في الختام، عن استعداد القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في أستراخان لدعم أنشطة تطوير النقل البحري، مؤكدا على ضرورة التعاون مع سلطات مقاطعة أستراخان في هذا المجال.

/انتهى/