أي محاولة لإبعاد روسیا عن الشرق الأوسط محكوم عليها بالفشل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أكّد الممثل الخاص لوزارة الخارجية الروسية لشؤون الشرق الأوسط، فلاديمير سافرونكوف، أنّ أي محاولات لإبعاد روسيا عن الشرق الأوسط، والتأثير على علاقتها مع دول المنطقة، محكوم عليها بالفشل.

وقال سافرونكوف، في تصريحات لـ"سبوتنيك" إنّ "الولايات المتحدة تعزل نفسها في عمل اللجنة الرباعية (الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة) بشأن التسوية في الشرق الأوسط"، وبالتالي تحاول "خصخصة" القضية الفلسطينية، معتبراً أن أي محاولات لحل "مثل هذه المسائل المعقدة من نوعها تعتبر مهمة مستحيلة".

وأضاف سافرونكوف: "مقتنع بأن أي محاولات لإخراج روسيا من الشرق الأوسط، للتأثير على علاقاتها مع الدول في تلك المنطقة"، واستبعادها من عملية حل القضية الفلسطينية أو أي أزمة أخرى في الشرق الأوسط، "هي هراء محكوم عليه بالفشل".

يشار إلى أن موسكو أكّدت في وقت سابق عدم وجود آفاق لاستئناف التعاون مع واشنطن بشأن مكافحة الإرهاب، ولا سيما أن الإدارة الأميركية تتعامل باستنسابية في هذا الشأن مع الجهات التي تعتبرها ضرورية.

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