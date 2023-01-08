ايران تبدأ عملية تنفيذ خطتها الفضائية لـ10 سنوات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بعد عقد الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للفضاء، في يوم الأربعاء الماضي، والذي أدى إلى الموافقة والمصادقة على خطة الفضاء الايراني لمدة 10 سنوات، بدأت منظمة الفضاء في يوم العمل الأول بعد الموافقة على هذه الخطة، عملية تنفيذها من خلال عقد اجتماعها التنفيذي الأول.

وأكد رئيس منظمة الفضاء الإيرانية، د.حسن سالاريه، في هذالاجتماع، ان خطة الفضاء تعتبر وثيقة مهمة، وتحقيقها يحظي بأهمية بالغة، قائلا: "ان لدى منظمة الفضاء الايرانية و أمانة المجلس الأعلى للفضاء ارادة جادة لتنفيذ هذه الوثيقة.

ويذكر ان من بين عناوين خطة الفضاء الايرانية لمدة 10 سنوات هي: تطوير البنية التحتية للإطلاق والمحطات الأرضية، وتسريع عملية تصميم وبناء أقمار الاتصالات السلكية واللاسلكية، وإطلاق أقمار القياس بدقة متر واحد وأقل، والتوجه نحو التفاعلات الدولية وتنفيذ المشاريع المشتركة، وتنفيذ المشاريع الاستكشافية مع التركيز على تطوير البنية التحتية، والتخطيط لإطلاق شحنات عالية الوزن و... .

وستصبح الجمهورية الإسلامية في السنوات العشر القادمة مركزًا إقليميًا لتطوير تقنيات الفضاء وتوفير خدمات الإطلاق الفضائي، وفقًا لهذه الخطة.

/انتهى/