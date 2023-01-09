الأمين العام لجمعية البرلمانات الآسيوية يلتقي قاليباف في تركيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن محمد رضا مجيدي بحث مع محمد باقر قاليباف الذي سافر إلى تركيا للمشاركة في أعمال الدورة الـ13 لجمعية البرلمانات الآسيوية أولويات المؤتمر الثالث عشر ومحاور النقاش والبيان الختامي للاجتماع .

وتجدر الإشارة إلى أن جمعية البرلمانية الآسيوية من أهم المؤسسات الدولية في آسيا، وهي فعالة للغاية، وفي قمة هذا العام التي تستضيفها تركيا، تشارك 7 دول على مستوى رؤساء البرلمانات و 4 دول على مستوى نواب رؤساء البرلمانات في هذا الاجتماع .

أيضا، مع حضور كبار المسؤولين البرلمانيين وكبار المسؤولين من 25 دولة آسيوية في هذا الاجتماع، كان مستوى المشاركة وعدد المشاركة غير مسبوق في تاريخ الجمعية البرلمانية الآسيوية، وولم تشارك في الاجتماعات السابقة هذا العدد من البلدان والحضور الغير مسبق لهذه الدول في هذا العام يدل على أهمية وفعالية APA.

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