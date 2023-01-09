قاليباف: أمريكا قوضت السلم والأمن العالمي من خلال تبني نهج أحادي الجانب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ألقى محمد باقر قاليباف كلمة صباح اليوم في الدورة الـ13 لجمعية البرلمانات الآسيوية.

وقال يمر العالم حاليا بفترة صعبة. التحديات التي لا تتعلق فقط بدولة واحدة أو منطقة واحدة أو قارة واحدة، ولكنها تؤثر على جميع الناس في كل مكان على هذا الكوكب. تحديات مثل تغير المناخ والأوبئة والإرهاب والاحتلال وعدوان القوى الإمبريالية وانتهاك حقوق الإنسان والهجرة. وحول الوضع الحالي للعالم يجب أن نشعر جميعًا بالمسؤولية عن حل هذه التحديات والعمل معًا لبناء مستقبل مشترك. ليس للإنسانية سبيل للتغلب على التحديات الحاضر والمستقبل إلا من خلال التضامن والتعاون.

اليوم، حققت آسيا مكانة في العالم يمكنها أن تلعب دورًا جادًا وهامًا في حل المشكلات العالمية. في السنوات الأخيرة، تمتعت آسيا بنمو وتطور مرتفع، وهو ما يحقق المعجزة الآسيوية؛ لذلك، يجب أن نؤكد أكثر من ذي قبل على النمو والتنمية المتوازنة في آسيا وإظهار الحكمة والقوة والتعاطف والتعاون الآسيوي والتحرك بشكل أسرع في هذا الاتجاه.

نحن بحاجة إلى تحقيق نظام دولي جديد وعادل، تكون آسيا مصدر إلهامه ومصدره الرئيسي. وفي هذا الصدد، من المهم أن نظل ملتزمين بفكرة التعددية كنموذج للتعاون الآسيوي. من الضروري أن تظل ملتزمًا بالمبادئ الأساسية مثل احترام سيادة وسلامة أراضي جميع البلدان، ودعم عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها البعض، واحترام حق الدول في الاختيار بشكل مستقل، ومعارضة الانفرادية والاحتلال بشكل فعال.

في حالة يمر فيها النظام الدولي بمرحلة انتقالية، يتعين على الدول الآسيوية رفض الأحادية من خلال تعزيز التعاون والتآزر.

لقد رأينا جميعا في السنوات الأخيرة أن الولايات المتحدة قد قوضت السلام والأمن العالمي من خلال تبني نهج أحادي الجانب. لا تزال الولايات المتحدة تتخيل نفسها على أنها القوة البارزة في العالم. موقف تم بالفعل الابتعاد عنه لفترة طويلة. ومع ذلك، يحاول هذا البلد الحفاظ على هيمنته العالمية وتفوقه باستخدام أساليب العسكرة والعقوبات الاقتصادية والحرب الإعلامية. وهي محاولة فاشلة بالطبع ولكن على أية حال، من الضروري لفت انتباه جميع الدول المستقلة إلى الآثار المدمرة للتدابير القسرية الانفرادية على عملية تنميتها واتساع الفجوة الاقتصادية بين بلدان الشمال والجنوب.

كما يشهد الجميع أن الدول الغربية تحاول تقديم قيمها الثقافية كقيم علينا وفرضها على المجتمعات الآسيوية بطرق مختلفة، وآخرها تدنيس المجلة الفرنسية للمقدسات الاسلامية بدعم حكومة هذا البلد. وكل هذا يدل على أن الدول الآسيوية يجب أن تتعاون أكثر ضد هذا الهجوم الذي يضر بالهوية الثقافية للأمم.

وتصادف هذه الأيام ذكرى الاغتيال الجبان للفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني، البطل الدولي لمحاربة الإرهاب، ورفاقه في مطار بغداد على يد الأمريكيين. قضى الشهيد سليماني حياته في خدمة مخلصة للأمن الإقليمي والعالمي واتخذ إجراءات فعالة ضد الإرهاب الدولي والجماعات التكفيرية.

لا شك أن العمل الإجرامي لرئيس الولايات المتحدة باستشهاد الفريق سليماني هو مثال واضح ونهائي على إرهاب الدولة. يتحمل ترامب وجميع شركائه ونوابه في هذا العمل المعادي للإنسان مسؤولية دولية محددة عن هذه الجريمة الكبرى ويجب تحميلهم المسؤولية والمحاسبة أمام المحاكم المختصة ذات الصلة والضمير الإنساني.

واضاف قاليباف انه تستحق قضية فلسطين وشعبها المظلوم اهتماما أكبر من الدوائر الدولية. يواصل الكيان الصهيوني سياساته اللاإنسانية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في ظل قلة اهتمام المؤسسات الدولية.

ونعتقد أن الحل النهائي للأزمة الفلسطينية لن يكون ممكنا من خلال الخطط المفروضة لتكريس الاحتلال، ولكن من خلال الرجوع إلى أصوات الشعب الفلسطيني، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى هذا البلد وإحلال السلام العادل سيكون ممكنا.

في النهاية، أعلن عن استعداد برلمان الجمهورية الإسلامية الايرانية الكامل لتعزيز التعاون والتفاعل مع نظرائه في المحافل الآسيوية الأخرى. في هذا الصدد، من الضروري أن نتذكر أن مجلس الشورى الإسلامي قد قدم مشروع قرار بعنوان تعزيز التعاون بين أعضاء مجلس الجمعية الآسيوية بهدف توسيع وتعزيز التعددية، والتي يمكن أن تؤدي موافقة جمعية البرلمانات الآسيوية إلى تحول في التعاون المشترك للبرلمانات الآسيوية وتطور التعددية في آسيا.

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