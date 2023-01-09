الوفد الوطني المفاوض:ننصح العدوان بأخذ تهديدات صنعاء على محمل الجد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن عضو الوفد الوطني المفاوض حميد عاصم، بيّن اليوم الاثنين، لقناة "المسيرة"، أن الشعب اليمني يرفض استمرار حالة المراوحة، فإما حرب وإما مفاوضات تقود للوصول إلى حل واضح.

وأشار إلى أن المَسيرات التي سبقت عمليات كسر الحصار العام السابق كان لها ما بعدها، والمسيرات الأخيرة ستكون لها نفس العواقب.

ونوه بالقول: "ننصح تحالف العدوان بأخذ تهديدات صنعاء على محمل الجد، فإما سلامٌ حقيقي وإما عودة التصعيد".

وكان مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى -القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية-،قد أكد في زيارة إلى جبهة مقبنة في محافظة تعز نهاية الاسبوع الفائت، على الجهوزية الكاملة واليقظة في ظل المرحلة الراهنة، والمواقف البطولية التي سطرها أبطال الجيش اليمني في جبهات محافظة تعز دفاعاً عن اليمن وأمنه واستقراره وسيادته واستقلاله.

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