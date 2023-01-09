خاجي يؤكد عزم الجمهورية الإسلامية على مواصة دعم سوریا لا سيما في إعادة الإعمار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة، علي أصغر خاجي، استقبل اليوم الاثنين، معاون وزير الخارجية السوري، أيمن سوسان الذي يزور إيران على رأس وفد، لبحث آخر المستجدات المتعلقة بالعلاقات الثنائية والتطورات السياسية والدولية في سوريا.

وأكد الطرفان في هذا اللقاء على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق بين البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية.

ورحب خاجي في هذا اللقاء بالانفتاحات القائمة في العلاقات الخارجية وتعزيز الاستقرار والأمن في سوريا ، وأكد عزم الجمهورية الإسلامية على الاستمرار في دعم سوريا مثل مرحلة محاربة الإرهاب، لا سيما على صعيد إعادة إعمار هذا البلد عبرمشاركة الشركات الإيرانية الفنية والهندسية بما في ذلك المؤسسات الخاصة.

وأعرب معاون وزير الخارجية السوري عن تقديره للدعم الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية الإيرانية لسوريا وشدد على ضرورة استمرار هذه المساعدة.

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