الهرمل اللبنانية تحيي الذكرى الثالثة لاستشهاد الحاج قاسم سليماني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه نظم مركز الإمام الخميني الثقافي في الهرمل بلبنان في ذكرى استشهاد الفريق الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس لقاء خاصاً بعنوان "الحاج قاسم المعالم القيادية في تلميذ الإمام الخميني" ، في حسينية إبي الفضل العباس في حي الدورة الشمالي، بحضور رئيس بلدية الهرمل صبحي صقر ، مفتي الهرمل الشيخ علي طه وفاعليات وحشد من الأهالي.

وتحدث في اللقاء الباحث الإيراني محمد صادق الحسيني، مشيرا الى" العديد من جوانب شخصية الحاج سليماني الإيمانية والخلقية والجهادية الرفيعة، وارتباطه الوثيق بشخصية وفكر الإمام الخميني الراحل وبقائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي".

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