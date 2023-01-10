امير عبداللهيان يستعرض نتائج زيارة قاليباف الاخيرة الى تركيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان"، ان "الاجتماع الثلاثي الاخير بين رؤساء برلمانات ايران وتركيا واذربيجان في تركيا، حقق نتائج جيدة في سياق تقليص سوء الفهم بين طهران وباكو".

وجاء ذلك خلال تصريح لوزير الخارجية الايراني اليوم الثلاثاء، والذي تطرق فيه الى حضور رئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف"، اجتماع جمعية برلمانات اسيا APA، الذي عقد لنسخته الـ 13 في تركيا امس.

واعتبر وزير الخارجية، ان زيارة قاليباف الى تركيا للمشاركة في اجتماع برلمانات اسيا، اسهمت بنحو اساسي في تحقيق الاهداف الدبلوماسية للبلاد عبر تفعيل الدبلوماسية البرلمانية.

كما لفت الى النتائج التي وصفها "مميزة"، للاجتماع الثلاثي الذي ضم رؤساء مجالس النواب الايراني والتركي والاذربيجاني على هامش مؤتمر برلمانات اسيا الـ 13 بتركيا، وذلك في سياق حل سوء الفهم بين طهران وباكو.

وتابع امير عبداللهيان، قائلا : ان الاجراءات الاقليمية حول منطقة القوقاز، ايضا كانت ضمن القضايا المطروحة في هذه الزيارة، وباعتقادي كل ذلك يجسد احد الانجازات البرلمانية المميزة التي تحققت على مستوى التفاهم بين رؤساء مجالس النواب، وانني اقدم شكري للسيد قاليباف لقاء هذه الجهود.

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