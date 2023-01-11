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١١‏/٠١‏/٢٠٢٣, ١١:٠٥ ص

أمير عبداللهيان: إستدعینا السفیر العراقي ردًا على استخدام مصطلح مزيف للخليج الفارسي

أمير عبداللهيان: إستدعینا السفیر العراقي ردًا على استخدام مصطلح مزيف للخليج الفارسي

أعلن وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان"، انه تم استدعاء السفیر العراقي على خلفية استخدام السلطات العراقية مصطلحا مزيفا للخليج الفارسي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان"، ردًا على استخدام السلطات العراقية مصطلحا مزيفا للخليج الفارسي، استدعینا السفیر العراقي.

وعن رد فعل إيران الرسمي على استخدام السلطات العراقیة مصطلحا مزيفا بدلا من الخليج الفارسي قال أمیر عبداللهیان: صحح رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني هذه المسألة ( هذا الخطأ ) في مقال نُشر مؤخرًا على الفضاء الافتراضي.

وأكد: على الرغم من أن لدينا علاقات إستراتيجية وأخوية وعميقة مع العراق، فقد أعربنا بوضوح عن احتجاجنا على هذا الموضوع واستدعينا السفير العراقي لدى طهران الى الخارجية، للتاكيد على حساسية الشعب الايراني العظيم تجاه استخدام المصطلح الدقيق والكامل للخليج الفارسي والاعلان عنها إلی الجانب العراقي.

/انتهی/

رمز الخبر 1929639

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