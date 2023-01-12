المالكي: العراق تجاوز الأزمة السياسية بتشكيل حكومة السوداني والقادم سيكون مثمراً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الخميس، أن العراق تجاوز الأزمة السياسية بتشكيل حكومة محمد شياع السوداني، مبينا أن المدة المقبلة ستكون مثمرة.

وقال المالكي على هامش استقباله رئيس مجلس النواب الاردني أحمد الصفدي والوفد النيابي المرافق له إن "الزيارات والتواصل بين المسؤولين من كلا البلدين تسهم في ترسيخ العلاقات وتفتح افاق للتعاون سيما وان الوضع الراهن بحاجة الى افاق للتنسيق والعمل بين دول المنطقة بشكل عام وبين العراق والاردن على وجه خاص".

وأضاف، أن "العراق تعرض لازمة سياسية خانقة بعد الانتخابات لكن ولله الحمد تجاوزنا الازمة وشكلنا الحكومة والان هي تحظى بدعم كل القوى السياسية"، مؤكدا ان "العراق لديه إمكانيات تؤهله الى النهوض والبناء ووفق هذه المقومات".

وأوضح أن " الظروف القادمة ستكون مثمرة ونامل ان نتوفق في ان يعم الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق من خلال تعميق علاقاته مع دول الجوار"./انتهى/

المصدر: المعلومة