آية الله خاتمي:الجزر الثلاث لإيران إلى الأبد/ نحن لا نهتم بالعقوبات

وقال آية الله خاتمي، في إشارة إلى انتهاكات مجلة شارلي ايبدو للشخصيات السياسية والدينية منها قائد الثورة الاسلامية، ان هذه المجلة التي ارتكبت هذا الخطأ هي مجلة مبتذلة وكانت على وشك الإغلاق مرات عديدة وأصل عملهم أنهم يريدون ازالة الإسلام، لكننا نضحي ونموت من أجل الإسلام. يريدون إطفاء مصباح الإسلام، لكن هذا المصباح لا ينطفئ بفضل الله.

واشار آية الله خاتمي تغيير اسم الخليج الفارسي من قبل بعض الدول وقال في أقدم الوثائق، يُطلق على هذا الممر المائي اسم الخليج الفارسي وهذا الخليج الفارسي اطلق عليه اسم شعب وسيظل دائما فارسية كما تعود مالكية الجزر الثلاث لإيران وجزء لايتجزأ عنها وستظل كذلك دائمًا، فهذا تحذير خطير ولا يحق احد التحدث عنه.

وأدرج مجلس العموم البريطاني في قرار قوات حرس الثورة الإسلامية ضمن الجماعات الإرهابية. وهي إحدى الملفات السوداء والمخزية لبريطانيا ويعد حرس الثورة الإسلامية والقوات المسلحة كالجيش وقوات التعبئة وقوات الأمن ووزارة الدفاع هي الأذرع القوية للوطن والشعب.