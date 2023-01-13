كوريا الجنوبية: رد مجلس الأمن على "استفزازات" كوريا الشمالية مؤسف

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، ان في كلمته أمام جلسة المجلس، قال السفير هوانغ جون كوك، إنه من المؤسف أن يفشل المجلس في الرد بشكل مناسب على الانتهاكات الواضحة والصارخة والمتكررة من جانب كوريا الشمالية لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعددة.

وأطلقت كوريا الشمالية حوالي 70 صاروخا باليستيا العام الماضي، وهو أكبر عدد في عام واحد، بما في ذلك إطلاق صاروخ "هواسونغ 17" العابر للقارات في 18 نوفمبر.

وضغطت الولايات المتحدة لإصدار مستندات رسمية تدين السلوكيات الكورية الشمالية أو تفرض عليها عقوبات إضافية، ولكن لم تنجح في الوصول إلى نتائج ملموسة.

المصدر: "يونهاب"

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