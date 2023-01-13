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١٣‏/٠١‏/٢٠٢٣, ٨:٥٧ م

كوريا الجنوبية: رد مجلس الأمن على "استفزازات" كوريا الشمالية مؤسف

كوريا الجنوبية: رد مجلس الأمن على "استفزازات" كوريا الشمالية مؤسف

أعرب كبير مبعوثي كوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة عن خيبة أمله من فشل مجلس الأمن في توحيد رده على استفزازات كوريا الشمالية الأخيرة التي تنتهك قرارات المجلس.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في كلمته أمام جلسة المجلس، قال السفير هوانغ جون كوك، إنه من المؤسف أن يفشل المجلس في الرد بشكل مناسب على الانتهاكات الواضحة والصارخة والمتكررة من جانب كوريا الشمالية لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعددة.

وأطلقت كوريا الشمالية حوالي 70 صاروخا باليستيا العام الماضي، وهو أكبر عدد في عام واحد، بما في ذلك إطلاق صاروخ "هواسونغ 17" العابر للقارات في 18 نوفمبر.

وضغطت الولايات المتحدة لإصدار مستندات رسمية تدين السلوكيات الكورية الشمالية أو تفرض عليها عقوبات إضافية، ولكن لم تنجح في الوصول إلى نتائج ملموسة.

المصدر: "يونهاب"
/انتهى/
رمز الخبر 1929705

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