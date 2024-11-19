كوريا الشمالية تحذر من رد انتقامي على اتفاق القمة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية هذه الرسالة في تعليق لها بعد أن أصدر الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول والرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، بيانا مشتركا في "ليما" ببيرو الأسبوع الماضي، معلنين إنشاء الأمانة الجديدة.

وقد انتقدت كوريا الشمالية القرار، ووصفته بأنه يعمق جذور المواجهة في شبه الجزيرة الكورية وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

واعتبرت أن الولايات المتحدة تحاول "امتلاك الهيمنة السياسية والعسكرية من خلال تكتل عسكري تطور إلى تحالف نووي"، محذرة من أن "القرار سيؤدي إلى تكرار الردود الانتقامية القوية من كوريا الشمالية".

وسخرت كوريا الشمالية من "حقبة الشراكة الثلاثية" التي تروج لها سيئول وواشنطن وطوكيو، قائلة إنها تتحول إلى "حقبة الخراب الثلاثي".

وأضافت الرسالة: "أحدهم قد أطيح به بالفعل من رئاسة الوزراء، ومن المقرر أن يتنحى آخر عن منصبه كرئيس قريبا، بينما يواجه الثالث احتمال عزله من منصبه"، مشيرة إلى أن "المصير البائس لأولئك الذين اتخذوا الخطوة الأولى نحو التعاون الثلاثي يدل على أن عصر التعاون الثلاثي هو عصر قاتم لا مستقبل له".

المصدر: "يونهاب"

/انتهى/