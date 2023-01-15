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١٥‏/٠١‏/٢٠٢٣, ٩:٤٧ ص

الرئيس الاوكراني: تسليح أوكرانيا هو السبيل لصد الهجمات الروسية

الرئيس الاوكراني: تسليح أوكرانيا هو السبيل لصد الهجمات الروسية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطابه اليومي، أن طقوات بلاده أسقطت أكثر من 20 من إجمالي 30 صاروخا أطلقتها روسيا يوم أمس السبت".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شنت روسيا موجة جديدة من الهجمات الصاروخية على مدن أوكرانية عدة، وأصاب القصف منشآت البنية التحتية للطاقة في عدد من المدن، ولذا باتت مناطق واسعة في حالة ظلام.

واستهدفت الضربات الصاروخية مناطق في العاصمة كييف ومدينة خاركيف، بما في ذلك مدينة لفيف الغربية ومرفأ أوديسا في الجنوب وصولا إلى دنيبرو في أقصى الشرق.

وحذر مسؤولون أوكرانيون قبل ذلك بساعات قليلة، من إقلاع 17 طائرة روسية قاذفة في ما بدا كأنه موجة من الهجمات.

كما وردت أنباء عن وقوع هجمات في منطقة زابوريجيا الجنوبية.

/انتهى/
رمز الخبر 1929742

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