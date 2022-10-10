انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية كييف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال عمدة بلدية كييف فيتالي كليتشكو عبر "تليغرام" إنّ "انفجارات عدّة هزت منطقة شيفتشينكيفسكي"، وهي منطقة كبيرة وسط كييف تضم البلدة القديمة التاريخية، إضافة إلى العديد من المكاتب الحكومية.

ونقل عن شهود عيان أنّ القصف استهداف شارع فلاديمير، حيث يقع مبنى جهاز الأمن الأوكراني.

وأعلن الجيش الأوكراني أنّ روسيا أطلقت 75 صاروخاً، صباح الاثنين، على أوكرانيا، في حملة قصف استهدفت مدن عدة.

وكتب قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجنيي في "تليغرام" أنّ "المعتدي أطلق قبل الظهر 75 صاروخاً أسقطت دفاعاتنا الجوية 41" منها، مشيراً إلى أنّ روسيا استخدمت كذلك "طائرات مسيرة عسكرية".

واشار المصدر إلى أنه تم إيقاف خط المترو الأحمر (الرئيسي). وفي غرب أوكرانيا، توقفت حركة القطارات في بعض الأماكن (بعدما تضررت المحطات الفرعية).

ونشرت ليزيا فاسيلينكو، عضو البرلمان الأوكراني، صورة عبر "تويتر" تُظهر أنّ انفجاراً واحداً على الأقل وقع قرب المبنى الرئيسي لجامعة كييف الوطنية وسط العاصمة، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

ونقلت الوكالة الأميركية عن متحدث خدمة الطوارئ في كييف قوله إنّ هناك "قتلى وجرحى جراء الانفجارات"، من دون تحديد حصيلة أولية لعدد الضحايا.

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