هجوم روسي واسع على كييف فجراً.. وموسكو تعلن إسقاط 17 مسيّرة أوكرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصف مراقبون الحدث بأنه من أضخم الهجمات الروسية على المدينة ومحيطها منذ بدء الحرب، وفق وكالة "رويترز".

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت بين الساعة 23:00 ومنتصف الليل (بتوقيت موسكو) 17 طائرة مسيّرة أوكرانية من طراز ثابت الجناحين فوق مقاطعات عدة من البلاد.

وفي التفاصيل، أفاد بيان الوزارة أن المسيّرات التي جرى إسقاطها توزّعت بالشكل الآتي: "سبع فوق مقاطعة بيلغورود، وست فوق مقاطعة فورونيج، وثلاث فوق مقاطعة روستوف، وواحدة فوق جمهورية القرم".

