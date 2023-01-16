الجيش الأوكراني يقر بخسارة مدینة سوليدار بالكامل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه ذكرت صحيفة "سترانا يو أيه" عبر قناتها في تليغرام أن "قائد القوات المسلحة الأوكرانية الملقب بماديار، قال إن الروس سيطروا على المنطقة الصناعية بالقرب من المنجم رقم 7 في سوليدار، والتي كانت في السابق تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية"

ووفقاً لتصريحات العسكري الأوكراني، فإن خط الجبهة الآن بات خارج سوليدار.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت يوم الجمعة تحرير مدينة سوليدار بالكامل، وأكدت أن هذا التطور الميداني "يعد أمراً مهماً لاستمرار العمليات الهجومية على محور دونيتسك".

وأوضحت الدفاع الروسية أنّ "فرض السيطرة الكاملة على سوليدار يجعل من الممكن قطع طرق الإمداد للقوات الأوكرانية في مدينة أرتيموفسك الجنوبية الغربية، ومن ثم تطويق وحدات القوات المسلحة الأوكرانية المتبقية فيها".

كما أفادت الدفاع الروسية بمقتل أكثر من 700 عسكري أوكراني في سوليدار، وتدمير أكثر من 300 قطعة من الأسلحة الأوكرانية فيها، على مدى المعارك التي استمرت 3 أيام.

يذكر أن مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية أعلنت الأربعاء تحرير بلدة سوليدار ومقتل نحو 500 جندي أوكراني فيها.

وأكد مؤسس المجموعة أن "ما تبقى من عسكريين أوكرانيين باتوا أمام خيارين؛ إمّا الاستسلام أو الإبادة".

ووفق ما قاله أحد الجنود الأوكرانيين لشبكة "سي أن أن" إنّ "بلادهم تخلت عنهم في المعركة في سوليدار، إذ لم يكن هناك أيّ أمر بالانسحاب، وتُركوا من دون طعام أو شراب".

وأوضح أن "آخر عملية إجلاء للجنود الأوكرانيين حصلت قبل 3 أيام من انتهاء المعركة، ثم تبين أن الوحدات الأخرى من الجيش الأوكراني انسحبت أو أُمرت بالانسحاب".

المصدر:المیادین

/انتهی/