مصرع 40 شخصا اثر تحطم طائرة تقل 72 راكبا وسط نيبال +فيديو

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه نقلت رويترز عن الجيش النيبالي أن 40 راكبا لقوا مصرعهم، كما ذكر التلفزيون الرسمي أن بعض الجثث انتُشلت من موقع تحطم الطائرة التي كانت متجهة إلى مدينة بوخارا قادمة من العاصمة كتمندو.

من جهته، قال مسؤول في المطار إن الطائرة المنكوبة ذات محركين وهي من طراز "إيه.تي.آر 72" وتشغلها شركة الخطوط الجوية "ياتي".

وقال المتحدث باسم خطوط "ياتي" سودارشان بارتاولا إنه كان على متن الطائرة 68 راكبا إضافة إلى طاقم مؤلف من 4 أشخاص، عندما تحطمت الطائرة بين المطار القديم ومطار بوخارا الدولي.

قناة الجزيرة

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