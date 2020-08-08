16 قتيلا جراء تحطم طائرة قادمة من الامارات في مطار بجنوب الهند

وتحطمت الطائرة التابعة لخطوط "إير إنديا إكسبرس" في مطار كوزيكود في كاليكوت في ولاية كيرالا، حيث أفاد مسؤولون بأنها انشطرت إلى نصفين.

وقال راجيف جين، المتحدث باسم وزارة الطيران المدني، إنه لم يتم الإبلاغ عن حريق على طائرة بوينج 737 بعد هبوطها، مشيرا إلى أن تفاصيل الإصابات لم تعرف على الفور.

وقال إن الطائرة حلقت من دبي إلى كوزيكود، المعروفة أيضا باسم كاليكوت، في ولاية كيرالا بجنوب الهند، وأضاف أنه كان على متن الطائرة 174 راكبا بالغا و10 أطفال وطياران وخمسة من أفراد طاقم الطائرة.

وصرح ضابط شرطة بأن من بين القتلى أحد الطيارين، و15 على الأقل من المصابين في حالة حرجة.

وغرد رئيس الوزراء ناريندرا مودي قائلا إنه "تألم من حادث الطائرة في كوزيكود''، مبينا أنه تحدث إلى أكبر مسؤول منتخب في ولاية كيرالا.

وقال وزير الداخلية أميت شاه، في تغريدة على "تويتر" إنه حزن عندما علم بالحادث المأساوي لطائرة إير إنديا إكسبريس في كوزيكود.