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١٥‏/٠١‏/٢٠٢٣, ١:١٧ م

انفجار في مؤسسة لإنتاج المواد الكيميائية شمال شرق الصين

انفجار في مؤسسة لإنتاج المواد الكيميائية شمال شرق الصين

قال الموقع الإخباري Sina، إن انفجارا قويا جدا، وقع اليوم الأحد فى مصنع للكيماويات في مقاطعة لياونينغ بشمال شرق الصين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقا للموقع، وقع انفجار في أحد المصانع التابعة للمؤسسة في منطقة بانجين الحضرية.

وأشار الموقع، إلى أن النيران اندلعت في ورشات المصنع بعد الانفجار.

ووصلت فرق الإنقاذ وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحادث، وبدأت عملية إخماد النيران وإزالة الأنقاض.

ولم يتم حتى الإعلان عن سقوط قتلى أو جرحى أو عن حجم الضرر المادي المترتب على الحادث.

وأفادت السلطات المحلية، بأنه سيتم لاحقا التحقيق لتحديد أسباب وملابسات الحادث.

المصدر: تاس

/انتهى/

رمز الخبر 1929754

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