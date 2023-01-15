الرئيس الايراني يؤكد على توصيل الغاز إلى المنازل كأولوية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي، صباح اليوم الأحد، في زيارة غير معلنة لمركز التحكم بشركة الغاز الوطنية، اطلع عن كثب على احدث الاجراءات المتعلقة بتوزيع الغاز وضمان الاستقرار الشبكة في جميع أنحاء البلاد.

وثم شارك رئيسي في الاجتماع الخاص لمجموعة العمل للتزويد المستدام بوقود الشتاء، مثمناً جهود وزير النفط ومسؤولي شركة الغاز الوطنية الذين وضعوا في الاعتبار الظروف الجوية الخاصة في البلاد لإدارة توزيع الغاز بشكل صحيح.

واعتبر رئيسي ان الاستهلاك الصحيح للغاز من قبل المواطنين بأنه الجانب التكميلي لجهود مسؤولي دائرة الغاز، قائلا: "ان إصلاح أنماط الاستهلاك يتطلب بناء الثقافة، والمسؤولية الرئيسية في هذا المجال تقع على عاتق الإعلام الوطني والصحفيين".

واشار إلى انه رغم صعوبة الاحوال الجوية، لم يحدث انقطاع كبير للغاز بجهود مسؤولي ادارة الغاز وكذلك تعاون المواطنين ولكنه انقطع الغاز في اماكن محدودة ونحن ناسف على ذلك، مضيفا: "إغلاق المكاتب والمنظمات لايعد حلا جيدا، ولكن اليوم الأهم هو توصيل الوقود إلى منازل الناس ومن ثم إلى الوحدات التجارية والإدارية".

وشدد على ضرورة الإدارة الجادة للاستهلاك والتعامل مع المشتركين ذوي الاستهلاك المرتفع في القطاعات المحلية والتجارية والإدارية بالشكل المناسب، موضحا: "في قضية المشتركين ذوي الاستهلاك المرتفع، تعتبر مراقبة استهلاك الجهات الحكومية أولوية قصوى".

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