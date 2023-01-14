ايران تسجل رقما قياسيا باستخراج الغاز یقترب نحو مليار متر مكعب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح " محسن خُجسته مهر" لدى ترأسه مجموعة عمل التأمين المستدام للوقود لفصل الشتاء الجاري اليوم السبت، أن المتوسط اليومي لاستخراج الغاز الحامض من الحقول المستقلة والمشتركة والغاز المصاحب بوحدات " N G L" قد بلغ 990 مليون متر مكعب.

وأشار أن حجم استخراج ايران من حقل بارس الجنوبي المشترك مع قطر يبلغ حاليا 705 ملايين متر مكعب ومن منشآت شركة النفط بالمناطق الوسطى 200 مليون متر مكعب، بجانب نحو 9 ملايين متر من مصنع " ان جي ال " في المناطق النفطية الجنوبية وآبار جديدة دخلت مرحلة التشغيل.

وشدد المدير التنفيذي على أن الغاز الذي يستهلك في البلاد حاليا هو من مخزون 8 شهور سابقة ولذلك لانواجه أية مشاكل في توفير الغاز مقدما شكره وتقديره لكافة العمال والمقاولين، والكوادر التي تعمل في البحر.

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