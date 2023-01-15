الشيخ عزام: تصاعد العمليات الفدائية في الضفة الغربية دليل أن الشعب الفلسطيني لا يستسلم

وأفادت وكالة مهر للانباء، أن عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الشيخ نافذ عزام في تصريحات صحفية :"أن تصاعد العمليات الفدائية في الضفة الغربية المحتلة، دليل على أن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يستسلم أو يرضخ للأمر الواقع".

وأضاف بالقول: "الضفة الغربية كانت دوما على قدر الرهان، وأهلنا لن يخضعوا للأمر الواقع ولن يستسلموا لما يفرضه جيش الاحتلال من إجراءات، مبيناً أن الأجيال الشابة توجه رسالة للمحتل وللعالم أجمع أن القضية الفلسطينية لا يمكن أن تموت".

وشدد الشيخ عزام على أن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يفرط في حقوقه ومقدساته، رغم الهوان الذي تعيشه المنطقة العربية، وتبلد الضمير العالمي.

وتابع قائلاً: "الشعب الفلسطيني يقبض على حقه ويصر على مواصلة رحلة كفاحه وجهاده، بالرغم من تواضح الإمكانيات والظروف المحبطة والقاسية، لكن إرادة شعبنا تظل أقوى وستنتصر".

وطالب الشيخ عزام الحكومات العربية والإسلامية، بإعادة النظر في مجمل سياساتها وبرامجها، وبالذات فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

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