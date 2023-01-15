قيادي في ائتلاف دولة القانون: امريكا ضعيفة وليست كما كانت سابقا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد قيادي في ائتلاف دولة القانون، اليوم الاحد، أن الولايات المتحدة الامريكية ضعيفة وليست كما كانت سابقا.

وقال القيادي في الائتلاف، حيدر اللامي في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "أمريكا لا يهمها الا مصالحها، واليوم أنها ليست كما كانت سابقا باعتبارها مديونة الى الصين ولا تستطيع أن تبني مدن ذكية مثل ما يتصور البعض"، لافتا الى أنها "تصنع أمرين فقط وهما السلاح والعصابات الإرهابية الموجودة داخل المدن والتي يُعبر عنها بـ(القواعد الامريكية)".

وأضاف، أن "واشنطن تفرض على الشعب أمور بعيدة كل البعد حول ما تدعيه من الحريات والديمقراطية"، لافتا الى أن "ضعف الأخيرة أمر طبيعي لاسيما انها تبيع أصولها وعقاراتها وحتى معاملها الى الصين".

وبشأن إمكانية استغلال الحكومة العراقية ظروف أمريكا للتخلص من الازمات، بين اللامي، أن" كل ما كانت العملية السياسية متحدة متماسكة كل ما قلت الضغوطات والتدخلات الخارجية وهو ما يسمح لها بالإنتاج ولدى الحكومة القدرة على ان تكون سيدة نفسها".

وأوضح، أن "السياسة العراقية وكل الذين يخرجون من رحم العملية السياسية مثل عادل عبد المهدي أو المالكي والسوداني همهم الأول معالجة ما يحتاجه الشعب العراقي باعتباره أتى من معاناة هذا الشعب، وهذا توجه الحكومة الحالية".

وفي وقت سابق، أكد القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي، ان عودة شركة سيمنز الألمانية الى العراق ستؤدي الى كسر فيتو واشنطن.

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