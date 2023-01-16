الرئيس الإيراني يوجه بضرورة التوفیر المستدام للادویة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي خلال اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي الحکومي لوزير الصحة على ضرورة التخطيط و التوفير المستدام للاحتياجات الصيدلانية و منع حدوث نقص موسمي ومؤقت في الادوية و المواد الصيدلانية.

كما أكد رئيسي للوزير الصحة على بذل كل ما في وسعه لخفض تكاليف العلاج وتوفير ودفع قيمة الزيادة في أسعار الأدوية من خلال التأمين الصحي والتحكم في أسعار الأدوية و منع ارتفاعها.

وحول احتمال تفشي فيروس كورونا مجددا في البلاد، قال وزير الصحة الإيراني، بهرام عين اللهي،: هناك احتمال بظهور موجة من فيروس كورونا في البلاد بنهاية العام الايراني الجاري (ينتهي في 20 مارس 2023)، ويعتمد انتشار كورونا مجددا وعدد الإحصائيات على تعاون المواطنين، وكلما زاد عدد الأشخاص الذين يتم تطعيمهم واتباع البروتوكولات الصحية، ستنخفض أعداد الاصابات.

واضاف: أن التطعيم ومراعاة التباعد الاجتماعية وارتداء الكمامات من بين الإجراءات التي يمكن للناس اتخاذها لمنع انتشار كورونا مرة أخرى، وابلغت وزير الطرق والتنمية العمرانية أنه يجب أن يكون ارتداء الكمامات للمسافرين على الطائرات أمرا إلزاميًا.

ولفت وزير الصحة الايراني الى انه يوجد حاليا 50 مليون جرعة لقاح كورونا جاهزة للتطعيم في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم الأحد، عن تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 560 ألفا و 792 إصابة مؤكدة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 335 ألفا و 938 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن، مضيفاً ان 70 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

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