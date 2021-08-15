لجنة مكافحة كورونا.. البتّ في قرارات حاسمة للسيطرة على ذروة كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي قدمت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي والمقر العملاني تقارير حول اوضاع المرض في البلاد وكذلك الاجراءات المتخذة للسيطرة على المرض ووتيرة تنفيذ برنامج التطعيم.

وتم التاكيد على متابعة زيادة الكوادر البشرية بالاستفادة من طاقات جمعية الهلال الاحمر والقوات المسلحة والتعبئة الشعبية بالتعاون بين وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي والهلال الاحمر والاركان العامة للقوات المسلحة.

ومن القرارات المتخذة في الاجتماع الاسراع في تنفيذ التطعيم العام في البلاد من خلال زيادة الواردات بحيث يتم استيراد 60 مليون جرعة من لقاح كورونا في اسرع وقت ممكن.

كما جرى التاكيد على توزيع الادوية اللازمة لمرضى كورونا في المزيد من الصيدليات بحيث يحصل المواطنون على الادوية اللازمة بلا هواجس.

وتم التاكيد على ضرورة المتابعة الجادة لالتزام التوصيات الصحية ومنها استخدام الكمامات والتباعد الاجتماعي والغاء التجمعات وتنفيذ ومراقبة ذلك بحزم.

كما تمت الاشارة الى قرار الاغلاق للادارات العامة والخاصة والمهن الحرة بدءا من غد يوم الاثنين لغاية السبت القادم، ما عدا الاعمال التي تاتي في اطار المجموعة الاولى للمشروع الشامل للادارة الذكية لقيود مرض كورونا.

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