الرئيس الإيراني: ننتج أكثر من 90٪ من احتياجاتنا للأدوية محليًا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس الايراني، حجة الاسلام السيد ابراهيم رئيسي: نفتخر بأننا احد المنتجون للقاح کرونا في العالم. ونفتخر ایضا بأن أكثر من 90٪ من أدويتنا يتم إنتاجها محليًا، وايضا نقوم بإنتاج معدات غرفة العمليات في مجمعات العلوم والتكنولوجيا، ويتم تسويقها ولها سوق جيد، وتنافس البضائع الاجنبية.

وأضاف: إن دعم النخب أمر مؤكد، ولكن يجب أيضًا دعم جميع الباحثين. وقد تمكنا في مؤسسة النخب من استقطاب العديد من النخب في هذا العام وجميع المؤسسات في الدولة على أتم الاستعداد لاستقطاب النخب ونرحب بهم في الحكومة.

وحول توضيف النخب في الدوائر الحكومية المختلفة قال: عندما يعملون النخب في الدوائر الحكومية أو الجامعات أو في مجال الصناعة، يجب ان ندعمهم. و هذا الموضوع مطروح على أجندة الحكومة ويتم تنفيذه في المؤسسات، وفي حال وجود خلل يجب متابعته وإصلاحه.

ويذكر انه في الوقت الحاضر، تعد إيران من بين أفضل 7 دول في العالم في مجال صناعة الأدوية، كما يعتقد البعض أن المعطيات والادلة تظهر أن إيران هي القوة الناشئة لصناعة الأدوية على مستوى العالم.

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