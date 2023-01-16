قوات الأمن الإيراني تضبط نحو 3 اطنان من المخدرات جنوب شرقي البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد قوى الامن الداخلي في محافظة سيستان وبلوجستان،العميد محمد قنبري، أعلن في تصريح اليوم الاثنين، ان القوات الخاصة المنتسبة، تمكنت من ضبط ما يقرب عن طنين اثنين و846 كغ من انواع المخدرات في شمال وجنوب هذه المحافظة الواقعة جنوب شرقي البلاد.

واوضح العميد قنبري، ان هذه الشحنة الكبيرة من المخدرات كانت في حوزة عدد من عصابات التهريب المسلحة، وقد تخللت عمليات كشف وضبطها، اشتباكات بين القوات الامنية والمهربين.

واضاف، انه نتيجة لعمليات الرصد والمداهمة التي نفذتها قوات الشرطة في شمال وجنوب محافظة سيستان وبلوجستان، تم اعتقال 4 مهربين والقضاء على 3 عصابات الاتجار بالمخدرات، ومصادرة قطعة رشاش كلاشينكوف واحدة وكمية من الذخيرة و6 سيارات صالون خفيفة، مضافا الى ضبط ما يبلغ طنين اثنين و846 كغ من مادتي الافيون والحشيشة المخدرتين.

واكمل هذا القائد الامني، بالقول : "ان قوى الامن الداخلي تقف على اتم الجاهزية ولن تدخر أي جهد في سياق مكافحة عمليات تهريب المخدرات على صعيد محافظة سيستان وبلوجستان".

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