حرس الحدود الإيراني يضبط نحو 600 كغ من المخدرات في محافظة سيستان وبلوشستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال العميد محمد ملاشاهي في حديث له اليوم الثلاثاء، إنه "من أجل ضبط الحدود وحراستها والتعامل بحزم مع أي اعتداء على أراضي إيران الإسلامية، قامت القوات الحدودية بإشراف استخباراتي ومراقبة التحركات في المناطق الحدودية، بكشف خيوط أدلة على نوايا العناصر المعتدية المسلحة وتجار المخدرات من الدخول الى البلاد عبر مرتفعات منطقة "جالق" الحدودية".

وأضاف: "من خلال تنفيذ إجراءات استخباراتية مكثفة، تم تحديد طرق مرور المهربين والوقت المخطط لنقل المخدرات إلى أعماق البلاد، وتمكن حرس حدود فوج سراوان الحدودي على شكل عدة فرق عملياتية بتنفيذ خطة نصب كمين للسيطرة على المنطقة، واكتشاف شحنة المخدرات من خلال توجيه العمليات الحدودية للمحافظة".

وتابع: إن حرس الحدود التابع لفوج حدود سراوان نجحوا في هذه العملية في اكتشاف 600 كيلوغرام من مخدرات الأفيون.

علما أنه في وقت سابق قال نائب قائد قوي الامن الداخلي في محافظة سيستان وبلوجستان(جنوب شرقي البلاد)، العمید أحمد طاهري:"بجهود شرطة مكافحة المخدرات وقوى الامن الداخلي في محافظة سيستان وبلوجستان، تم ضبط 87 طنًا و 200 كيلوغرام من المخدرات في الأشهر الستة الأولى من هذا العام خلال تنفيذ 3478 عملية ضد مهربي المخدرات".

وتابع بانه تم تفكيك 35 عصابة لتهريب المخدرات في سيستان وبلوجستان خلال هذه الفترة ولقى17 مهربًا مصرعهم وتم اعتقال 3 من اعضاء الشبكات الرئيسية لتهريب المخدرات وضبط 61 سلاحًا خفيفًا وثقيلا.

وقال طاهري بانه تمت"خلال هذه الفترة مصادرة 407 سيارات خفيفة وثقيلة والقبض على6798 شخصًا بسبب ضلوعهم في تهريب المخدرات وتم تقديمهم إلى السلطات القضائية".

وتكافح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهریب المخدرات، حيث قدمت ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد، و12 ألف معاق في هذا المجال؛ الحقيقة التي تعترف بها جميع المنظمات الدولية تقريبا./انتهى/