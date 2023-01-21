حرس الثورة يضبط سفينة تحمل 90 الف لیتر من القود المهرب في الخليج الفارسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس سلطة القضاء فی محافظة هرمزکان "مجتبی قهرمانی" قال: ضبطت قوات البحرية التابعة للحرس الثورة الإسلامي بأمر من رئيس السلطة القضائية للمدينة بارسیان جنوبي إيران، سفينة تحمل وقودًا مهربًا في مياه الخليج الفارسي.

و أضاف: وأثناء تفتيش هذه السفينة ، تم اكتشاف وضبط 90 ألف لتر من الوقود المهرب ، و تم اعتقال 5 أشخاص في هذا الصدد.

و حول مصير السفينة المحتجزة قال: سيتم حجز السفينة الضالعة في التهريب لصالح الحكومة وفقا للمادة 20 من قانون مكافحة التهريب.

وقال رئيس سلطة القضاء فی محافظة هرمزکان: "وفقًا للإجراء القانوني، تم تسليم الوقود المكتشف من السفينة المذكورة إلى شركة توزيع المنتجات النفطية وفقًا للإجراءات القانونية و يتم إعادته إلى دورة التوزيع القانونية".

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