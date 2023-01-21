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٢١‏/٠١‏/٢٠٢٣, ٦:٠٤ م

حرس الثورة يضبط سفينة تحمل 90 الف لیتر من القود المهرب في الخليج الفارسي

حرس الثورة يضبط سفينة تحمل 90 الف لیتر من القود المهرب في الخليج الفارسي

أعلن رئيس سلطة القضاء فی محافظة هرمزکان عن ضبط بحرية حرس الثورة سفينة تحمل 90 ألف لتر من الوقود المهرب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس سلطة القضاء فی محافظة هرمزکان "مجتبی قهرمانی" قال: ضبطت قوات البحرية التابعة للحرس الثورة الإسلامي بأمر من رئيس السلطة القضائية للمدينة بارسیان جنوبي إيران، سفينة تحمل وقودًا مهربًا في مياه الخليج الفارسي.

و أضاف: وأثناء تفتيش هذه السفينة ، تم اكتشاف وضبط 90 ألف لتر من الوقود المهرب ، و تم اعتقال 5 أشخاص في هذا الصدد.

و حول مصير السفينة المحتجزة قال: سيتم حجز السفينة الضالعة في التهريب لصالح الحكومة وفقا للمادة 20 من قانون مكافحة التهريب.

وقال رئيس سلطة القضاء فی محافظة هرمزکان: "وفقًا للإجراء القانوني، تم تسليم الوقود المكتشف من السفينة المذكورة إلى شركة توزيع المنتجات النفطية وفقًا للإجراءات القانونية و يتم إعادته إلى دورة التوزيع القانونية".

/انتهی/

رمز الخبر 1929933

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