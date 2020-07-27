الشرطة الإيرانية تلقي القبض على عصابة حاولت تهريب أكثر من طن من المخدرات

وأفاد قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوجستان "محمد قنبري" اليوم الاثنين ان قوات الامن الداخلي وبدعم معلوماتي من شرطة مكافحة المخدرات بالمحافظة اطلعت على عملية نقل شحنة كبيرة من المواد الافيونية الى داخل البلاد من قبل أفراد هذه العصابة المحترفة.

واكد ان قوات شرطة مكافحة المخدرات قامت برصد تحركات افراد العصابة حيث تمكنت من تحديد هويتهم حين نقل شحنة كبيرة من المخدرات بواسطة سيارتين من طراز بيجو 405 في احدى المحاور الحدودية.

وتابع العميد قنبري ان قوات الأمن الداخلي تمكنت خلال الاشتباك مع المهربين من ضبط طن و199 كيلواغراما من انواع المخدرات وكميات من الاسلحة والعتاد والقبض على اثنين من المهربين المحترفين وتسليمهم للقضاء.

وتقع إيران في طريق ترانزيت المخدرات وتنفق سنويا الكثير من الأموال لمحاربتها .