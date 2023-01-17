وحيدي: الهدف الرئيسي للعدو من الحرب المعرفية والمشتركة هو قلب المعتقدات والقيم الدينية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العميد حميد وحيدي، خلال تصريحاته في منتدى للقوة الجوية في جيش الجمهورية الاسلامية، اشار إلى تهديدات الأعداء ضد نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، قائلا: "ان اعداء الجمهورية الإسلامية الايرانية اليوم، يحاولون خلق الانقسام والتفرقة بين صفوف المجتمع الإيراني، وخاصة الشباب، من خلال الاعتماد على أدوات معرفية وإمبراطوريتها الإعلامية، حيث ان الطريقة الوحيدة للتعامل مع مثل هذه التهديدات والهجمات هي معرفة العدو من خلال الشرح والتنوير وتوضيح انجازات الثورة الاسلامية لجميع شرائح المجتمع الايراني".

واعتبر قائد القوة الجوية في الجيش الايراني ان الهدف الرئيسي للعدو من الحرب المعرفية والمشتركة هو قلب المعتقدات والقيم الدينية بين المجتمع المستهدف.

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