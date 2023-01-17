شمخاني: التعاون الاقتصادي بين إيران وروسيا يمضي في مسار الاتفاقات الاستراتيجية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، اليوم الثلاثاء، ان التعاون الاقتصادي بين إيران وروسيا يمضي في مسار الاتفاقات الاستراتيجية.

واستقبل الأدميرال علي شمخاني، اليوم الثلاثاء، إيغور ليفيتين، مساعد رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين وبحث معه التعاون الاقتصادي الثنائي ومتعدد الأطراف.

وأكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني أن نظام العقوبات الأحادية يعيق عملية التنمية ويسبب تصعيد الأزمات الإقليمية والعالمية، وأكد على ضرورة إنشاء مؤسسات مشتركة ومتآزرة للتعامل مع العقوبات وتفعيل القدرات الدولية ضد فرض العقوبات على الدول.

وخلال هذا الاجتماع، قدم إيغور ليفيتين، مساعد رئيس الاتحاد الروسي، تقريرًا عن التقدم المحرز في المشاريع المشتركة وقال: نظرا لتأثير استكمال مشروع السكك الحديدية بين الشمال والجنوب الاستراتيجية والتزام روسيا للانتهاء الفوري من سكة رشت-أستارا؛ اصبح أولويتنا الرئيسية هي بدء الإجراءات التشغيلية المتعلقة بهذه الخطة بسرعة.

وفي الختام قال ليفيتين: لحسن الحظ، ومع الإجراءات التي اتخذها المسؤولون الاقتصاديون والمصرفيون في البلدين، أزيلت القيود التي أحدثتها العقوبات في المجالين النقدي والمصرفي، وسنشهد قريباً نقلة نوعية في العلاقات التجارية بين البلدين.

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