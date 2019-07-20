شمخانی: لا قيمة لتصريحات بولتون

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن ممثل قائد الثورة الاسلامية وامين المجلس الاعلى للأمن القومي علي شمخاني أصدر بيانا ردا على تصريحات مستشار الامن القومي في البيت الابيض جان بولتون الاخيرة الذي نفى خلالها حق ايران لتخصیب اليورانيوم، جاء كالتالي:

1- تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية هو من حق كافة الدول الاعضاء في معاهدة NPT وهذا الحق ليس قابلا للسلب أو المنح.

2- لم يكن هذا التفسير من معاهدة NPT واردا لدى الامريكيین حتى عام 2012 حتى ارغمت ايران واشنطن على الاعتراف بهذا الحق والجلوس على طاولة التفاوض.

3- الاعتراف بحق ايران لتخصيب اليورانيوم من قبل الولايات المتحدة كان ضمن شروطها لإجراء مفاوضات مع ايران وليس نتيجة لتلك المفاوضات.

4- صادقت دول 5+1 على حق ايران في تخصيب اليورانيوم ضمن اطار الاتفاق النووي.

5- اكد قرار 2231 الصادر من مجلس الامن الدولي لدى الامم المتحدة حق ايران في تخصيب اليورانيوم حيث اصبح هذا الحق وثيقة دولية وملزمة لكافة دول العام.

6- تصريحات المستشار الامني للبيت الابيض في نفي حق ايران بتخصيب اليورانيوم تعد نموذجا من نزعة التفرد لدى الولايات المتحدة ونكثها للعهود وتجاهلها لكافة الاعراف الدولية وفاقدة لأي قيمة وشرعية.

7- هذه النوع من التصريحات تبين أن خطوات ايران في تخفيض التزاماتها بالاتفاق النووي هو الحل الوحيد لمواجهة هكذا دول التي لا تلتزم بأي نوع من التعهدات الدولية.

وكان مستشار الامن القومي الاميركي جون بولتون قد زعم في تغريدة على تويتر امس الجمعة، ان احد اسوأ الاخطاء في الاتفاق النووي انه سمح لايران بالحفاظ على امكانية تخصيب اليورانيوم.

/انتهى/.