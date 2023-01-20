قوات الاحتلال تعتدي على المواطنين في باب العامود بالقدس

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه جاء هذا الاعتداء، بالتزامن مع اقتحام مجموعات من المستوطنين لمنطقة باب العامود بالقدس المحتلة وأداء طقوس تلمودية.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن قوات الاحتلال اعتدت على مجموعة من الشبان المقدسيين الذين تجمعوا قرب باب العامود للتصدي لاقتحام المستوطنين، ومنعتهم بالقوة من الجلوس على مدرجات باب العامود.

وأوضحت المصادر، أن مجموعات من المستوطنين اقتحمت منطقة باب العامود والبلدة القديمة من القدس المحتلة بحماية جنود وشرطة الاحتلال؛ ما تسبب باندلاع مواجهات عنيفة مع المواطنين الذي خرجوا للتصدي للاقتحام الصهيوني.

وخلال قمع قوات الاحتلال للشبان في منطقة باب العامود احتجزت أحد الشبان في باب العامود بالقدس المحتلة بالتزامن مع بدء اقتحام المستوطنين للمنطقة.

وأشارت المصادر، إلى أن الاحتلال منع دخول وخروج المقدسيين من باب العامود بالقدس المحتلة، تمهيدًا لاقتحام أعداد من المستوطنين.

وفي إطار الاستفزاز لمشاعر المقدسيين وتدنيسًا للمنطقة تناوب مستوطنون على التبول ومسح قذاراتهم في جدران منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.

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