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٢٠‏/٠١‏/٢٠٢٣, ٢:٣٠ م

ضيوف المؤتمر الدولي للنساء المؤثرات يتفقدن معرض المنتجات الإيرانية

ضيوف المؤتمر الدولي للنساء المؤثرات يتفقدن معرض المنتجات الإيرانية

زارت الضيوف الأجانب في المؤتمر الدولي للنساء المؤثرات معرض المنتجات الصناعية للتقنيات القائمة على المعرفة والأعمال الفنية للقبائل الإيرانية المختلفة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بدا المؤتمر الدولي الاول للنساء المؤثرات في كافة المجالات اعماله في طهران يوم الخميس ليستمر على مدى يومين، بمشاركة الكثير من الشخصيات والنخب النسوية من مختلف دول العالم.

وتشارك في المؤتمر اكثر من 300 شخصية من أكثر من 90 دولة من السيدات الناشطات والمؤثرات في كل المجالات الاجتماعية والثقافية والسياسية والعلمية والتكنولوجيا، إضافة إلى 17 مشاركة على مستوى السيدات الأول من مختلف الدول الآسيوية والأوروبية والأميركية.

كما يهدف المؤتمر إلى تنمية قدرات النخب النسائية المؤثرة على المستويين الوطني والدولي، وتشبيك المساعي المشتركة لدعم المرأة وتطورها في إيران والعالم، وتعزيز التواصل بين النساء الفاعلات من مختلف الدول والقارات، للارتقاء بوضع المرأة ودورها والاهتمام بشؤونها في مختلف المجالات.

والمشاركات هن من العديد من دول العالم من ضمنها؛ سوريا، الصين، روسيا، لبنان، الجزائر، استرلیا، سریلانکا، تایلندا، باکستان، الکاميرون، صربيا، ارمينيا، السويد، بلغاريا، قرقیزيا، جنوب افريقيا.

وتتولى العديد من النساء المشاركات في المؤتمر مناصب وزارية ومساعدات لرئيس الجمهورية وبرلمانيات.

/انتهى/
رمز الخبر 1929902

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