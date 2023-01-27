متفكر أزاد: إيران ترحب بتحسن العلاقات مع السنغال

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه التقت وزيرة المرأة والأسرة والاطفال في السنغال والوفد المرافق لها مع روح الله متفكر أزاد، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين إيران والسنغال.

وأعرب متفكر أزاد عن ارتياحه لزيارة الوفد السنغالي إلى طهران والمشاركة في المؤتمر الدولي الأول للسيدات المؤثرات، وقال: من الممكن ان تلعب المرأة دوراً مهماً في التنمية العالمية والشراكات الدولية باتخاذ المرأة المسلمة الناجحة كنموذج لها.

وفي إشارة إلى موقف المرأة الإيرانية، قال: إن وضع المرأة شهد تحولا هائلا بعد انتصار الثورة الإسلامية على أساس المبادئ الإسلامية، كما أن تعاون المرأة في الدول الإسلامية في مختلف المجالات يوفر منصة مناسبة لتعزيز العلاقات بين الدول وتشجيع العلاقات بين الحكومات.

واعتبر عضو لجنة التعليم والبحث التابعة لمجلس الشورى الإسلامي وجهة النظر الخاصة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن القارة الأفريقية كنقطة تحول في المحادثات وقال: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية تسير على طريق الأهداف والتفاعلات الاستراتيجية مع القارة الافريقية من تحسين مستوى العلاقات مع السنغال في مختلف المجالات.

وقيم رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين إيران والسنغال دور البرلمان بأنه مهم للغاية في تسهيل التفاعل والعلاقات بين البلدين وأضاف: العلاقات البرلمانية بين البلدين توفر منبراً مناسباً لتحسين مستوى العلاقات المشتركة بين البلدين.

وفي هذا الصدد، اعتبر متفكر أزاد مجموعات الصداقة البرلمانية خطوة إلى الأمام في تقدم ونمو برلماني وحكومتي الجمهورية الإسلامية الايرانية والسنغال.

وفي إشارة إلى تنفيذ المشاريع الصناعية لبلادنا في السنغال، أشار متفكر أزاد إلى أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، بالتنفيذ الناجح لخطوط نقل الكهرباء وإطلاق خط إنتاج سيارات سمند، يظهر القرارات الحاسمة لإيران تجاه التعاون المستمر مع السنغال.

وقال رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية السنغالية: إن الخبرات والتطورات الهندسية التقنية الإيرانية في مختلف المجالات، وخاصة في القطاع الصناعي والزراعي، ستكون دعما قيما لتطوير وتوسيع العلاقات الثنائية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزيرة المرأة والأسرة والاطفال في السنغال السيدة فاتو دياتو عبرت عن ارتياحها لزيارة إيران، وقيمت المحادثات والمفاوضات التي جرت في مؤتمر السيدات المؤثرات بأنها إيجابية وبناءة، وقالت: إن العلاقات بين إيران والسنغال كانت دائما جيدة وودية وهناك منصات عديدة للتعاون في البلدين.

وقالت: من الضروري أن توفر مجموعات الصداقة البرلمانية في برلماني البلدين الأساس لتعزيز العلاقات الودية.

واعتبرت فاتو دياتو قدرة الجمهورية الإسلامية الايرانية في المشاريع الصناعية مفيدة وفعالة ودعت إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع السنغال.

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