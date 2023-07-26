وزير الإتصالات: نرحب بالمنصات الأجنبية إذا قبلت قواعد إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الاتصالات الإيراني على هامش اجتماع مجلس الحكومة، صباح اليوم (الأربعاء)، ردًا على سؤال حول احدث التطوارت المتعلقة بإنشاء مكاتب Starlink و Meta في إيران: "انه لا يوجد طلب منهم، لكننا نرحب بأي منصة أجنبية في مجال البنية التحتية والرقمية، إذا قبلت قواعد الجمهورية الإسلامية".

يذكر انه بعد ان استخدم مرتكبوا اعمال الشغب في إيران وداعميهم في الخارج، العام الماضي، عن المنصات الأجنبية لنشر الفوضى والأخبار الكاذبة عن الأحداث في البلاد بهدف الإطاحة بالنظام والإخلال في أمن الشب، قامت الجهات ذي الصلاح بحجب المنصات الأجنبية مثل انستاغرام والواتس اب، بعد ان لم تقبل هذه المنصات بقواعد الجمهورية الإسلامية.

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