أميرعبداللهيان: إيران تؤکد على ضرورة تطوير التعاون مع القارة الأفريقية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى رؤساء وفود 7 دول أفريقية مشاركة في المؤتمر الدولي للمرأة المؤثرة بوزیر الخارجیة الإيراني حسين امير عبداللهيان.

والتقى يوم أمس الاحد حسين أميرعبداللهيان مع رؤساء وفود 7 دول أفريقية مشاركة في هذا المؤتمر، بما في ذلك وزيرة الصناعة والتجارة في زيمبابوي، ووزيرات المرأة والأسرة من السنغال، وغينيا بيساو، وبوركينا فاسو، ونيجيريا و الكاميرون، وكذلك حاكمة منطقة كوناكري من دولة غينيا.

وأكد أميرعبداللهيان خلال هذه الاجتماعات على ضرورة تطوير العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الايرانية ودول القارة الأفريقية، ووجود امكانيات عالية لتطوير العلاقات الثنائية. كما أشار وزير الخارجية إلى أن الحكومة الإيرانية تؤكد بشدة على تطوير التعاون مع القارة الأفريقية، وخاصة في المجال الاقتصادي.

وأكد أميرعبداللهيان خلال اجتماع الوفد النسائي المكون من 6 أعضاء، بما في ذلك وزيرات الداخلية والأسرة والتعليم والشباب والصحة والتعليم العالي في نيكاراغوا، على أهمية العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الايرانية وأمريكا اللاتينية ونيكاراغوا.

وفي وقت سابق التقی وزير الخارجية الايراني مع نائبة وزير خارجية فنزويلا كابايا رودريغير، وأكد خلال اللقاء على توسيع العلاقات الثنائية في مجال الطاقة والتكنولوجيا والتكنولوجيا الفائقة وتعميق العلاقات الثنائية وتعزيزها.

وأكد أمير عبد اللهيان في هذا الاجتماع على توسيع العلاقات الثنائية في إطار متابعة التعاون في مجال الطاقة والتكنولوجيا والتكنولوجيا الفائقة وتعميق العلاقات بين البلدين وتعزيزها.

كما وصفت نائبة وزير خارجية فنزويلا دور المرأة بالغ الأهمية في جميع البلدان وقالت: "مؤتمر السيدات المؤثرات أظهر أن وجود ومكانة المرأة في إيران أمر بارز وجريء ومثير للإعجاب".

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