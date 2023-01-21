الصادرات الايرانية الى الهند والصين ترتفع بنسبة 11٪ من حيث القيمة وبنسبة 1٪ من حيث الحجم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، إن إحصاءات الجمارك في الأشهر التسعة الأولى من العام الايراني أظهرت أن صادرات البضائع الإيرانية إلى الصين بلغت 23،772،000 طن بقيمة 11،855،000،000 دولار، وفي العام الماضي 22 مليون 171 ألف طن من البضائع بقيمة 10 مليارات و667 مليون دولار ارسلت الى هذا البلد. لذلك لا بد من القول إن تصدير البضائع الإيرانية إلى السوق الصينية نما بنسبة 11٪ من حيث القيمة و 7٪ من حيث الحجم.

ومن ناحية أخرى، تم خلال هذه الفترة تصدير 3 ملايين 844 ألف طن من البضائع بقيمة مليار و474 مليون دولار إلى الهند، بينما تم تسجيل مليار و397 مليون دولار من الصادرات إلى هذا البلد العام الماضي لدى الجمارك. لذلك يمكن القول إن تصدير البضائع الإيرانية إلى الهند نما بنسبة 6٪.

وبالإجمال يمكن القول أنه تم تصدير 27،616،000 طن من البضائع الإيرانية بقيمة 13،329،000،000 دولار إلى الصين والهند، بينما في نفس الفترة من العام الماضي تم تصدير 27،249،000 طن من البضائع بقيمة 12،064،000،000، لذلك نمت الصادرات إلى الصين والهند بنسبة 11٪ من حيث القيمة وبنسبة 1٪ من حيث الحجم.