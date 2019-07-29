الخارجية الايرانية تعلن عن زيارة مرتقبة لمسؤولين من الصين والهند الى طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي أوضح في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين، آخر التطورات على صعيد السياسة الخارجية ، واصفا الجولة الاخيرة لوزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" والتي زار خلالها نيويورك وثلاثة بلدان في اميركا اللاتينية والسنغال بانها مثمرة وناجحة وحققت اهدافها المرسومة.

واشار الى ان زيارة كل من رئيس الوزراء العراق ووزير الخارجية العماني الى طهران تأتي في اطار العلاقات الثنائية وبحث القضايا الاقليمية والدولية.

وتابع المتحدث باسم الخارجية الايرانية قائلا: كما تم يوم أمس الاحد عقد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا، كما ان بعض المسؤولين الصينيين والهند سيزورون ايران الاسبوع الجاري، وسيتم الاعلان عنها لاحقا.

يتبع